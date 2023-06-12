Смешным видео поделился владелец лошадей, проживающий в Бельгии.

Смешным видео поделился владелец лошадей, проживающий в Бельгии.Есть проверенный способ избавиться от хандры и тоски. Стоит лишь отвлечься от рутины, посмотрев добрые видео с животными. Предлагаем прямо сейчас насладиться прекрасным роликом.Нежность пары лошадей умилила публику, благодаря кадрам, которые заснял и разместил в Сети владелец скакунов. На ролике пара возлюбленных слилась в длительном поцелуе. Сначала конь долго заигрывал со своей подругой, кусал ее за щеки и мотал длинной гривой, поэтому в итоге убедил недотрогу поддаться на ласки.Как сообщил хозяин лошадей, эти двое без ума друг от друга уже целых 15 лет. Солидный срок даже по человеческим меркам! Это глубоко впечатлило зрителей видео, люди пришли в восторг от шаловливой парочки."Приятно видеть, что у них стабильные отношения", "Я думаю, что это французские лошади", "Только влюбленные могут испытывать такое нежное чувство", "Эти лошади могли перевоплотиться из прошлого", "Французский поцелуй", – похихикали комментаторы под видео.Ранее этот же ютуб-канал поделился , на котором житель Непала проявил необычайную доброту и сострадание. На видео сняли, как мужчина помог разродившейся корове отнести теленка с проезжей части, по которой мчался автотранспорт.