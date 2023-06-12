Повадки любимого питомца говорят о многом. Астрологический портрет объясняет характер и темперамент домашних животных.

Повадкилюбимого питомца говорят о многом. Астрологический портрет объясняет характер итемперамент домашних животных.Хозяину важно найти общий язык с четвероногим другом, агороскоп в этом деле — верный помощник. Все живые существа рождаются подвлиянием звезд и планет, это делает нас непохожими друг на друга.На основании книги Дианы Нильсен "Дни.ру" составилиастрологический портрет домашних животных по знаку зодиака. Он раскрываетнеповторимую индивидуальность питомцев с собственными чувствами, мыслями иособенностями.ОвенСвязанные с созвездием Овна кошки и собаки предпочитают одиночество обществудругих зверей. У питомца обычно много энергии, онстарается донести до хозяина свои желания и настаивает на их реализации. Погороскопу Овны склонны получать ранки и ушибы на голове. Эти домашние животныевсегда настороже, импульсивны, любят драться и носиться без остановки, частокусаются.ТелецЛюбит поесть, поспать итактильный контакт с хозяином. Питомец верный, терпеливый и быстро осваиваетдрессировку. Нередко получает удовольствие от музыки. Рожденный под знакомТельца кот или пес предпочитает спокойные и мелодичные композиции. Домашнееживотное может скрывать эмоциональное состояние от хозяина, но не прочь с нимпообщаться.БлизнецыБолтливый, активный илюбопытный зверек. Может казаться непослушным и вредным питомцем с хорошимчувством юмора. Четвероногий друг обычно меньших размеров, чем сородичи, иобладает яркими выразительными глазами. Не любит долго сидеть в одномположении, шустрый. Астрология влияет на непостоянство Близнецов. Такиедомашние животные могут легко менять фаворитов среди домочадцев и отказыватьсяот одних интересов в пользу других.РакСкорее домосед, чем гуляка. Ленивый, тихий, добрый, привязанк хозяину и требует от него любви. У Рака переменчивое настроение, кнезнакомцам дружелюбие проявляет редко, но с детьми в ладу. Питомец быстротолстеет, обожает вкусную еду и равнодушен к жестким подстилкам.ЛевКомандир и энергичный защитник, будь то кошка или собака.Всегда важничает, на позитиве и ждет похвалы. Обладает артистизмом, крепкимздоровьем и громким голосом. Лев харизматичный и ревнивый. Гороскоп благоволит заводить такое животное: если оно полюбило хозяина, то от всей души.ДеваПод этим знаком рождаются чистоплотные и хитрыедомашние любимцы. Они рады угодить хозяину, позволяют себя вычесывать и стричькогти. Дева — животное своенравное, независимое, не любит делиться едой иигрушками с другими. Умеет расставаться с людьми и вещами. Питомец ориентированна свои личные дела, при этом иногда грустит, нервничает и быстро раздражается.Если верить астрологическому портрету, уязвимый орган Девы — кишечник.ВесыУтонченный, хорошо слажен,выглядит презентабельно. Без проблем находит общий язык с людьми и сородичами.Умеет убеждать хозяина, быстро привязывается, но отличается непостоянством.Предпочитает общество человека, когда пребывает на небольшом расстоянии.Животное-Весы может пошуметь, но звуки эти чаще ласкают слух. Питомец холодноотносится к дракам и физической активности, стремится к максимальному комфортудля себя во всех сферах жизни.СкорпионГороскоп наделяет домашних животных такого рода упрямостью,спокойствием и скрытным поведением. Легко поддается обучению, но выполняеткоманды и просьбы из личных побуждений. Четвероногий друг склонен к коварству,манипуляциям и половой активности. С точки зрения звериной астрологии Скорпион— целеустремленная личность с проницательными глазами. В компании другихпитомцев нередко чувствует дискомфорт.СтрелецБесстрашный шалун с хорошим настроением, полныйблагородства. Хозяину трудно уследить за подопечным, ведь жизнь Стрельцасвязана с движением. Любовь к человеку транслирует вспышками, при этом товарищпослушный и легкий на подъем. Домашнее животное не лезет в драку, хотяразозлить его довольно просто.КозерогСпокойный питомец без всякого озорства и яркого проявленияэмоций. Здоровье крепкое, но могут быть проблемы с зубами и кожные заболевания.В его интересы не входят игры. С другими животными Козерогу поладить непросто.Согласно гороскопу, такой четвероногий друг склонен к худобе, двигаетсяосторожно и любит манипулировать окружающими. Это собственник, не готовыйделиться своим имуществом.ВодолейОживленный, добродушный иоткрыт к общению, при этом не уверен в себе. Чувствительный, рассеянный,характер быстро меняется. Домашнее животное из разряда Водолеев проявляет кокружающим дружелюбие, но скорее для вида. Порой такие питомцы боятся темноты,а места отдыха выбирают рядом с электроприборами и проводами. Гороскопподчеркивает особенную красоту представителей этого знака.РыбыДомосед с развитой эмпатией и интуицией. Нежный илюбящий, тихий и толерантный к членам семьи. Собака или кошка из астрологическойкатегории Рыб много спит, причем подремать ложится рядом с хозяином. Это всегдаверный друг. Гороскоп свидетельствует о желании питомца прятаться под столами,кроватями, в укромных уголках дома.