Губернатор Александр Авдеев и Председатель областного Законодательного собрания Владимир Киселев...

Губернатор Александр Авдеев и Председатель областного Законодательного собрания Владимир Киселев поздравили жителей Владимирской области с Днем России.Глава тридцать третьего региона, Александр Авдеев отметил, что на древней Владимирской земле- цитата-"совместно трудятся, растят детей представители 125 национальностей. Традицию жить в мире и согласии, защищать слабого завещали наши предки, а мы передадим её своим потомкам". Губернатор пожелал жителям Владимирской области крепкого здоровья, мира и успехов на благой любимой и сильной России!"Председатель областного Законодательного собрания Владимир Киселев заявил, что "мы живём в гостеприимной и дружелюбной стране, но никому не позволим забывать, что Россия сильное и независимое государство, готовое к решительным действиям для защиты мирной жизни граждан".