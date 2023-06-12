Как прошел День России во Владимирской области в 2023 году? В Центральном парке Владимира сегодня...

Как прошел День России во Владимирской области в 2023 году?В Центральном парке Владимира сегодня прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню России. Жителей и гостей областной столицы накормили разными блюдами на фестивале еды, закружили в хороводе, а еще подарили концерт. Все подробности в репортаже Ольги Яцык.Глава тридцать третьего региона, Александр Авдеев отметил, что на древней Владимирской земле "совместно трудятся, растят детей представители 125 национальностей. Традицию жить в мире и согласии, защищать слабого завещали наши предки, а мы передадим её своим потомкам". Губернатор пожелал жителям Владимирской области крепкого здоровья, мира и успехов на благой любимой и сильной России!"Председатель областного Законодательного собрания Владимир Киселев заявил, что "мы живём в гостеприимной и дружелюбной стране, но никому не позволим забывать, что Россия сильное и независимое государство, готовое к решительным действиям для защиты мирной жизни граждан".