На трассе М-7 мужчина погиб под колесами грузовой машины. Пресс-служба ГИБДД сообщила о гибели...

На трассе М-7 мужчина погиб под колесами грузовой машины.Пресс-служба ГИБДД сообщила о гибели 45-летнего мужчины на трассе М-7.По предварительным данным, 7 мая 2023 года в Ковровском районе на 233 км трассы М-7 "Волга", водитель фуры "Вольво" ехал вне населенного пункта. При этом в составе грузовой машины был прицеп "ШМИТЦ".Двигаясь по правой полосе водитель наехал на пешехода, который двигался в попутном направлении по правой обочине и по неизвестной причине мужчина решил выбежать на проезжую часть. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.Фото - пресс-служба ГИБДД