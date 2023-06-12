Опубликована программа мероприятий во Владимире в День России. Администрация Владимира...

Опубликована программа мероприятий во Владимире в День России.Администрация Владимира опубликовала программу мероприятий ко Дню России. Куда гости и жители города могут сходить 12 июня?В парке "Загородный" гостей приглашают принять участие в турнире по волейболу "Добрый микст". В 8.30 на волейбольной площадке состоится общий сбор. Участники смогут получить памятные сувениры и медали, а собранные средства пойдут на помощь бездомным животным.В 12 часов также в "Загородном" гостей ожидает концертно-развлекательная программа "Родные места".В парке "Дружба" в 11.30 стартует программа "Твой день, Россия!"В Центральном парке культуры и отдыха с 12.00 будет проходить программа «Моя Россия – моя страна!». Лучшие творческие коллективы и солисты города выступят на мероприятии, откроется ярмарка ремесел с мастер-классами.Также в Центральном парке в 12 часов на главной аллее пройдет первый владимирский фестиваль "Вкусная Россия", на котором участники конкурсов и гости смогут попробовать блюда из 5 макрорегионов нашей страны. А в 15.30 вокруг фонтана парка запустят "Народный хоровод".Парк "Добросельский проводит программу "Россия - великая наша держава!"В микрорайоне Оргтруд Дом культуры приглашает на велопробег "Наследники Победы" в 12.20 (официальное открытие состоится в 12.00 на площади перед ДК по адресу: улица Октябрьская, 26-Б). Концертная программа начнется в ДК поселка Лемешки, туда и прибудет велоколонна, начав свой путь от ДК Оргтруда.В 16.00 в Юрьевце пройдет спортивный праздник. Он состоится на "умной" спортплощадке у школы №24.Фото - pxfuel.com