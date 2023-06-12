Анна Семенович высказалась после негатива в свою сторону.

Анна Семенович высказалась после негатива в свою сторону.На прошлой неделе артистка решила пошутить в социальных сетях, однако не все поняли ее юмор. Во время сборов перед концертом звезда заявила, что у нее есть собственные рабы, которые все за нее делают, а ей остается только красоваться. "Одна чешет волосы, другая — лицо", – рассказала Анна Семенович.Слова про рабов публике не понравились. В пабликах артистку начали ругать, высказывая предположения о небольшом уме, а заодно называя рабовладелицей. Впрочем, судя по всему, звезду это не сильно расстроило.Анна Семенович снова вышла в "Сторис" запрещенной социальной сети с той же шуткой. Правда, теперь артистка уже пояснила, что это только юмор, ничего плохого она не имела в виду."Ну что люди, у которых нет чувства юмора, опять мои рабы работают, кистью мажут. Они у меня хорошо едят, я их кормлю, пою, не переживайте. Грудь им даю потрогать", – поделилась Анна Семенович.Судя по всему, визажистка, в адрес которой артистка пошутила, не обижается. Девушка поддержала юмор своей "рабовладелицы", а в конце видео даже обняла.Напомним, не так давно 45-летняя Анна Семенович в интервью рассказала, что готовится к рождению детей. Правда, так как потенциального отца на примете нет, она решила заморозить яйцеклетки. По словам звезды, если через пару лет подходящего кандидата не будет, она готова стать матерью-одиночкой.