Первый владимирский фестиваль Вкусная Россия пройдет 12 июня. В честь Дня России Центральный...

Первый владимирский фестиваль "Вкусная Россия" пройдет 12 июня.В честь Дня России Центральный парк культуры и отдыха приглашает всех желающих на первый во Владимире фестиваль "Вкусная Россия".Владимирские повара приготовят блюда пяти макрорегионов страны: Юг, Север, Центр России, Дальний Восток и Сибирь.Сегодня, 12 июня в 12.00 жители и гости города смогут принять участие в конкурсах: сапоги-скороходы, мега «Городки», русский кёрлинг, боулинг «Матрешки» и другие.Победителей угостят окрошкой на квасе, десертом "Таежный", закуской из краба-волосатика, поморским рыбным пирогом и аджапсандалом в лепешке.Фестиваль проводится Владимирской ассоциацией кулинаров при грантовой поддержке Министерства внутренней политики Владимирской области и при содействии городской администрации.Фестиваль проводит Владимирская ассоциация кулинаров при содействии администрации города Владимира и при грантовой поддержке Министерства внутренней политики Владимирской области.Фото - официальный сайт администрации Владимира.