Кардиолог рассказал, почему у молодых людей все чаще возникают проблемы с сердцем.

Кардиолог рассказал, почему у молодых людей все чаще возникают проблемы с сердцем.Накануне поклонники 42-летнего Стаса Пьехи были в шоке, узнав о его госпитализации в реанимацию. К слову, это не первый случай, когда у певца возникают проблемы со здоровьем. Артист в эфире шоу "Секрет на миллион" признавался, что в 34 года перенес инфаркт.На этот раз причиной госпитализации также стало сердце. Об этом Стас Пьеха сообщил в своих социальных сетях. Артиста уже перевели из реанимации в обычную палату, но он все еще находится в больнице для дальнейшего наблюдения.По словам кардиолога и врача функциональной диагностики Андрея Кондрахина, молодые люди страдают из-за проблем с сердцем по причине повышенного уровня стресса. Именно физические и эмоциональные перегрузкисказываются на работе сердечно-сосудистой системы.Кардиолог отметил, что возраст не является определением для болезни, и заболевание сердца может развиваться у любого человека в разные периоды жизни. Однако чаще всего оно встречается у пожилых людей, правда, в этом случае основной причиной становятся атеросклероз и холестерин.Возможно, на самочувствии Стаса Пьехи также сказались стресс и перегрузка. Но в Сети предполагают, что проблемы со здоровьем у артиста могли начаться из-за бурной молодости.Напомним, по словам артиста, еще в подростковом возрасте он сначала начал курить, а потом попробовал алкоголь и другие вещества. Певец рассказывал, что с 12 и до 34 лет употреблял запрещенные препараты. Справиться с зависимостью он смог только восемь лет назад.