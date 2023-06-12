Президент России Владимир Путин поздравил жителей Владимирской области с Днем России. С Днём...

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Владимирской области с Днем России.С Днём России жителей Владимирской области поздравил Президент Владимир Путин.Он заявил, что "Наша страна- цитирую- всегда была крепка традициями патриотизма, сплочённостью народа и его беззаветной верой в Отечество. Эти незыблемые ценности, гордость за ратные подвиги и трудовые свершения предков служат для нас надёжным нравственным ориентиром, помогают добиваться больших, значимых целей во имя добра и справедливости, на благо любимой Родины".