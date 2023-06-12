Президент России Владимир Путин поздравил жителей Владимирской области с Днем России.
С Днём...
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Владимирской области с Днем России.
С Днём России жителей Владимирской области поздравил Президент Владимир Путин.
Он заявил, что "Наша страна- цитирую- всегда была крепка традициями патриотизма, сплочённостью народа и его беззаветной верой в Отечество. Эти незыблемые ценности, гордость за ратные подвиги и трудовые свершения предков служат для нас надёжным нравственным ориентиром, помогают добиваться больших, значимых целей во имя добра и справедливости, на благо любимой Родины".