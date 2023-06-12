Уголовное дело направлено в Муромский городской суд для рассмотрения.

Житель Мурома обвиняется в убийстве собутыльника. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома.По версии следствия, в августе 2022 года друзья распивали спиртное. Произошёл конфликт, в ходе которого 59-летний муромлянин взял два ножа и топор, которыми нанёс знакомому 30 ударов по голове, шее и телу. От полученных травм его 45-летний приятель скончался.Душегуб спрятал тело убитого в квартире, но через трое суток написал явку с повинной. На следствии он пытался обставить случившееся как самооборону. Однако силовики доказали обратное. Тем не менее подозреваемый так и не признал свою вину.Уголовное дело передано в городской суд для рассмотрения.