Семья из Владимира с 12 - летним ребенком погибла в Ейске. По данным следствия утром 12 июня...

Семья из Владимира с 12 - летним ребенком погибла в Ейске.По данным следствия утром 12 июня произошел пожар в Ейске на улице Мира, в результате которого погибла семья из Владимира. Загорелось помещение, арендованное 8 июня 2023 года мужем с женой и тремя детьми у местного жителя, располагалось оно на участке возле его дома.Когда пожарные ликвидировали возгорание, то обнаружили тела погибших: 43-летняя женщина, 37-летний мужчина и их 12-летний сын.Однако из горящего дома смогла спастись дочь 10 лет. Она выбралась благодаря помощи соседа. Также удалось спасти ее 2-летнюю сестру. Девочки были доставлены в больницу.По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Назначены судебные медицинские экспертизы.Следственные органы возбудили уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.Фото - пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.