Супруги с тремя детьми приехали в Ейск на отдых и сняли помещение, которое располагалось на участке рядом с хозяйским домом. Пожар случился рано утром, 11 июня, сообщили в СК по Краснодарскому

Супруги с тремя детьми приехали в Ейск на отдых и сняли помещение, которое располагалось на участке рядом с хозяйским домом. Пожар случился рано утром, 11 июня, сообщили в СК по Краснодарскому краю. Когда спасатели потушили огонь, было уже поздно – в доме обнаружили безжизненные тела супругов и их старшего сына. 10-летней девочке удалось выбраться из