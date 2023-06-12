Сервис Госуслуги.Дом заработает для жителей Владимирской области до конца 2023 года. К концу...

Сервис "Госуслуги.Дом" заработает для жителей Владимирской области до конца 2023 года.К концу 2023 года, как сообщает ТАСС, по всей России заработает новый сервис "Госуслуги.Дом".На данный момент приложение работает только в пяти пилотных регионах: Калужской, Омской, Белгородской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, но совсем скоро пользоваться им будут и владимирцы.С помощью "Госуслуги.Дом" пользователи смогут контролировать исполнение направленных заявок, получать обратную связь, а жители многоквартирных домов - решать с управляющими организациями вопросы ЖКХФото - pxfuel.com