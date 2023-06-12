Синоптики предупредили жителей Владимирской области о последних заморозках и снижении атмосферного...
Синоптики предупредили жителей Владимирской области о последних заморозках и снижении атмосферного давления.
Вторник, 13 мая, по прогнозам синоптиков, обещает быть солнечным и теплым, но к концу дня погода резко изменится - ожидаются заморозки.
День будет теплым, от +16 до +21 градуса. Ночью температура резко снизится до +1.
Ветер восточный, слабый, до 4 м/с.
Ожидается понижение атмосферного давления до 752 мм.рт.ст.
Фото - Полина Громова, ГТРК "Владимир".