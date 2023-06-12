Синоптики предупредили жителей Владимирской области о последних заморозках и снижении атмосферного...

Синоптики предупредили жителей Владимирской области о последних заморозках и снижении атмосферного давления.Вторник, 13 мая, по прогнозам синоптиков, обещает быть солнечным и теплым, но к концу дня погода резко изменится - ожидаются заморозки.День будет теплым, от +16 до +21 градуса. Ночью температура резко снизится до +1.Ветер восточный, слабый, до 4 м/с.Ожидается понижение атмосферного давления до 752 мм.рт.ст.Фото - Полина Громова, ГТРК "Владимир".