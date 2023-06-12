Звезда фигурного катания всегда ценила свое время. Быстрый рецепт вкусного десерта запомнился ей хорошо. Татьяна Тарасова поделилась кулинарным опытом на Первом канале.

Звезда фигурного катания всегда ценила свое время. Быстрый рецепт вкусного десерта запомнилсяей хорошо. Татьяна Тарасова поделилась кулинарным опытом на Первом канале.Сладкое лакомство к чаю лучше делать самостоятельно. Ароматдомашней выпечки не сравнить с запахом покупных изделий. Берем на заметку способприготовления яблочного штруделя. Однажды Татьяна Тарасова порадовала рецептомроссиян в эфире программы "Смак". Прошли годы, но актуальности он неутратил.Эффектное блюдо на скорую руку украсит семейный стол прилюбых обстоятельствах. Никаких дрожжей и килограммов муки! Быстрый и простойрецепт сэкономит ваши силы.ИнгредиентыЗамороженное слоеное тесто из магазина,Яблоки,Грецкие орехи,Курага,Изюм,Мармелад,Сахарный песок,Оливковое масло.Также нам потребуется бумага для выпечки. Заменить пергаментТатьяна Тарасова разрешает резиновым ковриком.Рецепт яблочного штруделяСначала очищаем яблоки от кожуры, режем дольками иотправляем запекаться в духовку. Раскатываем тесто тонким пластом, не допускаяразрывов.Далее, как Татьяна Тарасова, равномерно высыпаем на тесто несколькослоев начинки. Первый — дробленые грецкие орехи. Второй — измельченная курагавперемешку с изюмом. Третий — готовые яблоки из духовки. Четвертый — нарезанныймармелад.Эффектно посыпаем все это небольшим количеством сахарногопеска. Далее по рецепту тесто заворачиваем в рулет и аккуратно закрываем егобоковые края. В завершении Татьяна Тарасова рекомендует смазать будущий десерт оливковыммаслом, а уже затем отправить в духовку на коврике или бумаге.Сначала готовим яблочный штрудель при 250 градусах, затемснижаем температуру до 200. Когда сладость покроется хрустящей корочкой, можнонакрывать на стол.Вот такой легкий рецепт Татьяна Тарасова отметиласреди кулинарных предпочтений. Он не требует особых навыков и умений, под силулюбой хозяйке.