Дело продвигается, сообщил Александр Авдеев в своем телеграм-канале. Просьба сделать нормальную пешеходную зону поступила к губернатору на прямую линию прошлой осенью. Местная жительница

Дело продвигается, сообщил Александр Авдеев в своем телеграм-канале. Просьба сделать нормальную пешеходную зону поступила к губернатору на прямую линию прошлой осенью. Местная жительница пожаловалась, что асфальт здесь положили полвека назад и с тех пор не ремонтировали. Александр Авдеев попросил главу Суздальского района уладить вопрос. Алексея Сараев нашел нужные средства. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: