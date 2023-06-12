После ДТП водитель машины вышел из нее и просто ушел

Сообщество в «ВКонтакте» «Подслушано Ковров» сообщает, что 11 июня в Коврове Владимирской области водитель за рулем легковушки протаранил шесть надгробий.Происшествие случилось на кладбище, что находится на повороте к микрорайону Чкалова. Очевидцы передают, что после ДТП водитель машины вышел из нее и просто ушел.