Мужчина убил знакомого во время пьянки, тело пролежало в квартире три дня, а затем преступник обратился в полицию с явкой с повинной. Во время следственного эксперимента сотрудники полиции

Мужчина убил знакомого во время пьянки, тело пролежало в квартире три дня, а затем преступник обратился в полицию с явкой с повинной. Во время следственного эксперимента сотрудники полиции заметили, что мужчина путается в показаниях. Обвиняемый пытался доказать, что убийство было совершено в целях самозащиты. Следователями и криминалистами СУ СК России совместно с оперативными сотрудниками ОМВД