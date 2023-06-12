Владимирские гимнастки победили на Всероссийских соревнованиях в Москве.
Мэрия города Владимира...
Владимирские гимнастки победили на Всероссийских соревнованиях в Москве.
Мэрия города Владимира сообщила о победе гимнасток из нашего региона на Всероссийских соревнованиях по программе первого спортивного разряда, которые проходили в Москве.
Завершившийся турнир проходил на призы Елены Замолодчиковой, Олимпийской чемпионки.
В личном многоборье первое место заняла Александра Андрианова, а второе - София Фестинатова. Домой владимирские спортсменки возвращаются с золотыми и серебряными медалями.
Мэрия города поздравила Александру и Софию с победой.
В командном многоборье сборная Владимира также заняла первое место и получила золотую медаль.
Фото - Мэрия города Владимира.