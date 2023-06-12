Скептическое отношение к новым технологиям большинство объясняет соображениями безопасности, ведь информация может уйти «налево».

Во Владимире 66% жителей отказываются предоставлять биометрические данные. Об этом рассказали в пресс-службе компании SuperJob.Отметим, что речь идёт о случаях, которые не связаны с получением виз или загранпаспортов. Опрос проходил с 5 по 8 июня. По его результатам, всего 10% владимирцев получали предложение о сдаче биометрических данных. Лишь 33% соглашались.Скептическое отношение к новым технологиям большинство объясняет соображениями безопасности, ведь информация может уйти «налево».Добавим, что с запросами на сдачу биометрических данных мужчины сталкиваются вдвое чаще женщин. Впрочем и отказываются они чаще, чем представительницы прекрасного пола.