Решением должна стать мультиплексная ПЦР-система для тестирования, которая позволит оценить наличие мутаций в искомых четырёх генах, влияющих на появление и развитие заболевания.

Во Владимире школьник Даниил Герасимов разрабатывает тест-систему для ранней диагностики болезни Альцгеймера. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.«Решением должна стать мультиплексная ПЦР-система для тестирования, которая позволит оценить наличие мутаций в искомых четырёх генах, влияющих на появление и развитие заболевания», - уточнили в Белом доме.Своевременная диагностика позволит отсрочить активную фазу поражения головного мозга и продлит пациенту полноценную жизнь.Добавим, что Даниил является воспитанником местного кванториума.Сроки реализации проекта, даже ориентировочные, власти не уточняют.