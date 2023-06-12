12 июня почтальоны не будут разносить письма и газеты.

Во Владимирской области в День России для всех почтовых отделений объявлен выходной. Об этом рассказали в пресс-службе «Почты России».12 июня почтальоны не будут разносить письма и газеты. А вот пенсии, пособия и другие выплаты они доставят по расписанию, утверждённому Социальным фондом.Уточнить график работы можно на организации или в мобильном приложении.