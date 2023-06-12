Во Владимирской области начнут выращивать голубику из Беларуси. Ягода была привезена из Беларуси...

Во Владимирской области начнут выращивать голубику из Беларуси.Ягода была привезена из Беларуси еще в мае на территорию Киржачского района. Ее планируют выращивать на отдельной плантации в 60 гектаров.Управление Россельхознадзора по Владимирской области сообщило, что вредных организмов в ходе проверки не обнаружено.Это означает, что плантация голубики совсем скоро появится возле деревни Маринкино.Для посадки привезено более 67 тонн торфа, две партии голубики сортов Блюкроп и Дюк, причем последняя поступила в кассетах более 107 тысяч штук. В открытый грунт саженцы голубики высадят уже в сентябре.Фото - pxfuel.com