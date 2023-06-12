Характеры травм, количество пострадавших и другие подробности уточняются.

Во Владимирской области спасатели деблокировали пострадавших в ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.В 15-04 12 июня поступило сообщение об аварии у деревни Сукманиха в Кольчугинском районе. На место выехали экстренные службы - 13 человек и 4 единицы техники. Как выяснилось, в результате столкновения двух машин одна из них вылетела в кювет и перевернулась. Сотрудники МЧС вытащили раненых из авто.Характеры травм, количество раненых и другие подробности уточняются.