Во Владимирской области стала доступна компьютерная томография по полису ОМС в Центре...

Во Владимирской области стала доступна компьютерная томография по полису ОМС в Центре фтизиопульмонологической помощи.Минздрав Владимирской области сообщает, что в Центре фтизиопульмонологической помощи, расположенный в здании новой поликлиники по адресу: г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 63, теперь доступна компьютерная томография по полису ОМС.Обследоваться можно по направлению лечащего врача (по показаниям) в поликлинике по месту жительства. Запись на процедуру также осуществляется врачом: пациенту выдается направление и сообщается дата и время.Исследования в центре проходят как с использованием контраста, так и без него. Пациентам также предоставляется возможность пройти КТ позвоночника, головного мозга, суставов, органов грудной клетки и брюшной полости, а также придаточных пазух носа.Получить более подробную информацию можно по телефону ЦСФП: 8 (4922)42-50-92.В случае, если в записи КТ в ЦСФП Вам было отказано в поликлинике по месту жительства, сообщите в региональный Минздрав: 8 (4922)77-85-74.Фото - Правительство Владимирской области.