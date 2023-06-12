Житель Муромского района, напавший на пенсионера, признан виновным. Объединенная пресс-служба...

Житель Муромского района, напавший на пенсионера, признан виновным.Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области сообщает, что Муромский суд признал виновным мужчину, напавшего на пенсионера.23 июня 2022 года ранее судимый житель Муромского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил напасть на 87-летнего пенсионера, чтобы ограбить его.Подсудимый следовал за мужчиной от магазина "Пятерочка" до дома, где проживал потерпевший. После того, как они оба оказались в подъезде, виновник толкнул руками пенсионера и потребовал отдать ему деньги. Мужчина упал на спину.Затем преступник решил напугать пострадавшего и, подняв с пола камень, замахнулся им в голову мужчине и вновь потребовал деньги.Пенсионер не смог сопротивляться, воспринял угрозу за реальную и испугался. Этим воспользовался злоумышленник: он достал из кармана жилетки потерпевшего 850 рублей и скрылся с места преступления. В суде вину отрицал, но сознался в хищении, извинился перед пенсионером и частично возместил ущерб добровольно.Муромский суд учел смягчающие факторы и назначил грабителю наказание в виде лишения свободы на 3 года и 6 месяцев по статье о разбое и нападении в целях хищения денежных средств. Подсудимый будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.По гражданскому иску в счет компенсации за моральный ущерб взыскано 80 000 рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото - pxfuel.com