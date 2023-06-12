Жителей Владимирской области приглашают принять участие в проекте Суздальский...

Жителей Владимирской области приглашают принять участие в проекте "Суздальский огурец-2023".Администрация Суздаля приглашает жителей региона принять участие в проекте "Суздальский огурец-2023". Мэрия предоставляет специальную площадку на улице Кремлевской.А участников просят оформить чучело огурца в исконно русском стиле с суздальским колоритом. Заявки на огуречный конкурс в администрации просят подать до 26 июня.Традиционный День огурца в Суздале в этом году состоится 15 июля. Программа уже утверждена: гостей ждет парад огуречников, мастер-классы по засолке и художественной резьбе по овощам.