Жители Владимирской области выбирают, что будет размещено на месте бывшего Родильного...

Жители Владимирской области выбирают, что будет размещено на месте бывшего Родильного отделения.Минздрав Владимирской области предлагает жителям принять участие в опросе в социальной сети "ВКонтакте" и решить, что будет размещено на месте бывшего обсервационного отделения.Обсервационное отделение Родильного дома №2 было закрыто после плановой проверки Росздравнадзора из-за отсутствия лицензии и не используется уже 5 лет.Минздрав предложил открыть в пустующем двухэтажном здании детскую стоматологическую поликлинику. Такой вариант был предложен в связи с необходимостью развития детской стоматологической помощи в регионе. На данный момент поликлиника располагается в жилом доме, где достаточно тесно. Новые же площадки позволят оказывать помощь детям области на новом уровне качества и обеспечить лечение под наркозом, которое проводится в основном в частных клиниках.Второй вариант - размещение в здании женской консультации.Фото - скриншот опроса в официальной группе Минздрава Владимирской области ВКонтакте.