Надежда Сысоева, прославившаяся благодаря шоу Comedy Woman, рассказала о хирургическом вмешательстве.

Надежда Сысоева, прославившаяся благодаря шоу Comedy Woman, рассказала о хирургическом вмешательстве.Несколько дней назад Надежда Сысоева узнала о том, что в ее груди появилась опухоль. Актриса не могла не поделиться переживаниями с поклонниками, которые в ежедневном формате следят за публикациями звезды в популярных социальных сетях. Звезда Comedy Woman дала понять, что перенесла большой стресс. "Эти жуткие часы ожидания ответа на главный вопрос – рак это или нет", – поделилась артистка.Сысоева поблагодарила подруг, который в трудный момент были рядом с ней и оказывали поддержку. Судя по публикациям актрисы, операция по удалению новообразования уже прошла. Надежду выписывают домой. Она призналась, что в клинике ей, как ни странно, понравилось, поэтому не очень хочет уезжать.Поклонники тоже поддержали Сысоеву, поделившись похожими историями. Один из подписчиков признался, что такая ситуация меняет отношение к жизни, заставляет ценить каждый день. "Все будет хорошо", "Главное, все обошлось", "Здоровья тебе", – пишут интернет-пользователи Надежде.Ранее "Дни.ру" о том, что Надежда Сысоева публично поругалась с известным режиссером. Звезда Comedy Woman намекнула на его непрофессионализм.