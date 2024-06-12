Александр Авдеев вручил государственные паспорта и награды выдающимся жителям Владимирской...

Александр Авдеев вручил государственные паспорта и награды выдающимся жителям Владимирской областиВ канун Дня России глава региона Александр Авдеев по традиции вручил государственные награды и паспорта выдающимся жителям Владимирской области. В год семьи торжественное мероприятие решено было провести в Муроме.Владимирская область - земля создателей и настоящих патриотов, - отметил в своем выступлении губернатор. Самые выдающиеся умы и сердца относились к Родине, как к семье. Преданно, бережно, не жалея сил для ее процветания.Наград и почетных званий удостоены шестеро жителей региона. Среди них - председатель областной Счётной Палаты и глава Меленковского района, мастера завода, производственного обучения, учителя.Более тридцати школьников области - отличники учебы, победители олимпиад, соревнований и волонтёры - получили в этот день свои первые паспорта граждан Российской Федерации.Кирилл Лапцов, школьник (г. Гороховец):- Волнение, наверное. Волнение и гордость. Стараюсь учиться, стараюсь занимать важные медали, достижения в спорте.Анастасия Иглина, школьница (г. Владимир):- Я почувствовала, что я повзрослела. Что я получила не только новые возможности, но и новые обязанности. На меня легло больше ответственности. Но я очень рада, что я смогла поучаствовать в таком мероприятии и получить паспорт из рук губернатора.