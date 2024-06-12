Фотохудожник Петр Соколов рассказал о выставке, приуроченной к 80-летию Владимирской области Время...

Фотохудожник Петр Соколов рассказал о выставке, приуроченной к 80-летию Владимирской областиВремя идет быстро, — и уже началась подготовка к празднованию 80-летнего юбилея со дня образования Владимирской области. К этому событию фотоклуб «Владимир» готовит выставку, на которой будет представлен некий мозаичный портрет современного владимирца.Что будет представлено на мероприятии, и как идет подготовка? Об этом поговорили с мастером - фотокорреспондентом и фотохудожником Петром Соколовым в эфире Радио России «Владимир».Полное интервью можно послушать по ссылке.