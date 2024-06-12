Байопики, фильмы о знаменитостях, часто полагаются на звездный состав для воплощения своих культовых персонажей. И многие из этих актеров добиваются поразительного сходства со своими прототипами.

Байопики, фильмы о знаменитостях, часто полагаются на звездный состав для воплощения своих культовых персонажей. И многие из этих актеров добиваются поразительного сходства со своими прототипами.Рене Зельвегер – Джуди ГарлендЗвезда "Чикаго" преобразилась в Джуди Гарленд, мать Лайзы Миннелли, в фильме "Джуди". Сюжет разворачивается спустя годы после съемок "Волшебника из страны Оз".Кристиан Бейл – Дик ЧейниБейла практически неузнаваемо в специальном костюме, добавившем ему 20 кг. Однако под гримом он мастерски передал образ вице-президента эпохи Буша в "Власти".Рами Малек – Фредди МеркьюриЗвезда "Мистера Робота" поразительно воплотил фронтмена Queen в "Богемской рапсодии", получив множество наград, включая "Оскар".Мишель Уильямс – Мэрилин МонроУильямс получила "Золотой глобус" за роль культовой блондинки в "Неделе с Мэрилин Монро", где она вместе с Эдди Редмэйном путешествует по Лондону.Джейми Фокс – Рэй ЧарльзФокс получил "Оскар" в 2004 году за блестящую роль слепого музыканта в "Рэе".Мерил Стрип – Маргарет ТэтчерЛегендарная актриса была номинирована на "Оскар" 21 раз. За "Железную леди" в 2012 году она получила третью статуэтку.Том Хэнкс – Элвис ПреслиВ сериале "Дневники Кэрри" Хэнкс изображает Тома Паркера, менеджера Пресли, рассказывая о карьере Короля рок-н-ролла.Тэрон Эджертон – Элтон ДжонЗвезда "Кингсмана" великолепно сыграл певца в биографическом фильме "Рокетмен", даже исполняя песни вживую.Антонио Бандерас – Пабло ПикассоЗнаменитый актер воплотил еще более известного художника во втором сезоне сериала "Гений".Клэр Фой – королева Елизавета II"Золотой глобус", "Эмми" и другие награды – результат ее блестящего исполнения роли действующего монарха в "Короне".Наоми Уоттс – принцесса ДианаАвстралийская актриса сыграла Диану в одноименном фильме 2013 года, освещавшем последние два года жизни принцессы.Леонардо ДиКаприо – Говард ХьюзПервую номинацию на "Оскар" ДиКаприо получил за роль летчика в "Авиаторе".Эти актеры не только мастерски сыграли легендарные личности, но и достигли поразительного физического и эмоционального сходства. Артисты сделали свои персонажи навсегда неотделимыми от своих экранных воплощений.