Телевидение в Советском Союзе играло важную роль в жизни людей. Оно было основным источником информации, развлечения и образования.

Телевидение в Советском Союзе играло важную роль в жизни людей. Оно было основным источником информации, развлечения и образования.В первые годы существования советского телевидения программы выходили в эфир всего несколько часов в день. В основном это были новости, документальные фильмы и передачи для детей. Пройдите увлекательный тест и узнайте, многое ли вы знаете о программах на телевидении СССР.