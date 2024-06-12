В окрестностях поселка Гусевский-4 обнаружили тело 48-летнего мужчины. Он проиграл спор, что сможет переплыть водоем. Пари оказалось роковым, рассказали в пресс-службе ГО, ПБ и ЧС Владимирской

В окрестностях поселка Гусевский-4 обнаружили тело 48-летнего мужчины. Он проиграл спор, что сможет переплыть водоем. Пари оказалось роковым, рассказали в пресс-службе ГО, ПБ и ЧС Владимирской области. Труп извлекли с помощью трала. О том, что утонувший погиб из-за спора, спасателям рассказали очевидцы. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области