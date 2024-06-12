В Киржачском районе подросток погиб от удара молнии В пресс-службе администрации Киржачского...

В Киржачском районе подросток погиб от удара молнииВ пресс-службе администрации Киржачского района сообщили трагическую новость. 11 июня, во время грозы, от удара молнии погиб подросток.Еще четверо учащихся были доставлены в районную больницу. После медицинского обследования двое из них отправлены домой, а двое - госпитализированы в медучреждение в Александрове.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений