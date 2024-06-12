Владимир Путин и Михаил Мишустин поздравили владимирцев с Днем России Сегодня отмечается День...

Владимир Путин и Михаил Мишустин поздравили владимирцев с Днем РоссииСегодня отмечается День России. Один из главных государственных праздников нашей страны. Слова поздравления гражданам направляют Президент Владимир Путин и Председатель Правительства Михаил Мишустин."На протяжении столетий наши предки честно служили Отечеству. И мы равняемся на эти незыблемые ориентиры, традиции патриотизма, искренней любви к Родине. Убеждён, что, сохраняя связь времён и поколений, мы обязательно добьёмся поставленных целей, преодолеем любые испытания", – подчеркнул глава государства."Вместе мы сохраним и приумножим могущество Отчизны, укрепим суверенитет и национальную безопасность, защитим свободу и благополучие миллионов людей", – отметил премьер-министр.