Во Владимире открылся новый гуманитарный центр. Он работает по адресу Электрозаводская, дом №1. Владимирцы могут помочь одеждой и вещами людям, которые оказались в трудной жизненной

Во Владимире открылся новый гуманитарный центр. Он работает по адресу Электрозаводская, дом №1. Владимирцы могут помочь одеждой и вещами людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Как это сделать – рассказали «Шестому каналу» сотрудники Центра. Они готовы принять как новые, так и ношенные вещи (главное, чтобы они были в хорошем состоянии), коляски, детские игрушки, книги,