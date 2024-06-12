Во Владимире наградили победителей конкурса рисунков Великие имена Владимирской области В штабе...

Во Владимире наградили победителей конкурса рисунков "Великие имена Владимирской области"В штабе общественной поддержки во Владимире наградили победителей онлайн-конкурса рисунков "Великие имена Владимирской области". Он прошел при поддержке Правительства в канун Дня России.Рисунки победителей будут размещены в соцсетях общественной палаты Владимирской области. На конкурс подали заявки более 130 человек. Победители в трех возрастных категориях от 7 до 19 лет получили дипломы и памятные призы.Для участия в конкурсе художникам предстояло нарисовать любую историческую личность, оставившую свой след в истории нашего края и всей страны. На рисунках - князь Андрей Боголюбский, Петр и Феврония Муромские, писатель Владимир Солоухин, летчик Николай Гастелло и другие.Есть и новые имена. Среди них портрет - 20 летнего героя СВО Даниила Безрукова.Анна Подсевалова, участница конкурса:- Он был очень добрым, хорошим, и я не хотела оставлять его каким-то безызвестным. Я не хотела, чтобы он оставался каким-то безызвестным...Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области:- На протяжении всего времени, те рисунки, которые поступали в общественную палату - радовали нас и поражали умением донести до восприятия зрителей те образы, которые они творили. Молодцы, ребята!