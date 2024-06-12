Во Владимире открылся первый вещевой центр гуманитарной помощи Бесплатный магазин для тех, кто...

Во Владимире открылся первый вещевой центр гуманитарной помощиБесплатный магазин для тех, кто оказался в трудной ситуации. Репортаж Веры Куликовой.Елена с дочкой пришла на открытие вещевого центра гуманитарной помощи. Сразу после начала СВО ее семье пришлось срочно эвакуироваться из Северодонецка. С собой взяли то, что могли унести.Елена:- Это были вещи первой необходимости. Но дети растут, поэтому мы нуждались в вещах, и мы обратились в Красный крест, они нас поддержали и помогли в трудной ситуации.Центр гуманитарной вещевой помощи - первый во Владимире. Автор проекта Ольга Шигаева говорит: открыть его нужно было давно. Люди после пожара и других бед, оставшись без самого элементарного, не знают, куда обратиться. Здесь помогут.Ольга Шигаева, автор проекта "Сдать вещи просто":- Был центр выдачи вещей, он открывался с начала СВО, и сейчас этот прекрасный центр выдачи мы открыли в партнерстве с Российским "Красным крестом", и вот сейчас работаем вместе.Воспользоваться услугами Центра гуманитарной вещевой помощи смогут все социально незащищенные граждане. При себе достаточно иметь лишь соответствующую справку. Бесплатный магазин работает под эгидой регионального отделения российского "Красного креста".Светлана Георгиева, заместитель руководителя Владимирского отделения российского "Красного креста":- Было большое количество обращений и вынужденных переселенцев, многодетных семей, людей, которые пострадали в ЧС, в частности, - от пожаров, и мы поняли, что без такого большого склада нам не обойтись.Первыми посетителями Центра стали беженцы из ДНР и пенсионеры.Людмила Зяблова, пенсионер:- Что мне надо было - я нашла, потому что есть маленький мальчик до годика, вот начинает ползать, ему тут подобрала шортики, маечку. Вот сейчас - на лето!- Хорошее дело?!- Очень даже. Я очень благодарна. Спасибо всем.Стать участником проекта и помочь людям, попавшим в беду, может каждый. Для этого достаточно принести одежду, обувь, детские игрушки и положить их в специальные контейнеры с надписью "Сдать вещи просто". В областном центре их 9.Вера Куликова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".