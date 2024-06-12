Во Владимире прошел концерт, посвященный 95-летию со дня рождения Людмилы Зыкиной и Дню...

Во Владимире прошел концерт, посвященный 95-летию со дня рождения Людмилы Зыкиной и Дню России"Лечу над Россией". Концерт, посвященный 95-летию со дня рождения Людмилы Зыкиной и государственному празднику - Дню России - прошёл во Владимирской областной филармонии.- Издалека долго, течёт река Волга…Песни из репертуара великой русской певицы, народной артистки СССР Людмилы Зыкиной - исполнила Лидия Музалёва. Заслуженная артистка России выступила в сопровождении Владимирского русского оркестра под руководством маэстро Анатолия Антонова - заслуженного деятеля искусств.Солировали в этот вечер на сцене и владимирские артисты. Лидия Музалёва - солистка Государственного академического русского народного ансамбля "Россия", создателем и художественным руководителем которого была Людмила Георгиевна Зыкина.Вместе с сотнями владимирцев в зрительном зале был и губернатор Александр Авдеев. Глава региона отметил: на концерт пришёл с особыми чувствами.Песни Людмилы Зыкиной - наследие страны. На них выросли уже несколько поколений. Они - о самом главном в жизни любого человека.Во Владимире, подчеркнул губернатор, Лидия Музалёва выступила впервые.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Очень приятно, что Лидия Михайловна впервые выступает на владимирской сцене. И я уверен, что у каждого, кто сегодня в этом зале, останутся самые тёплые, замечательные впечатления... Браво!Лидия Музалёва, заслуженная артистка России, солистка Государственного академического русского народного ансамбля "Россия":- Всем нам счастья, здоровья, любви и мира! Победа будет за нами!