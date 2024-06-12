Во Владимирских парках пройдут мероприятия, посвященные Дню России В пресс-службе администрации...

Во Владимирских парках пройдут мероприятия, посвященные Дню РоссииВ пресс-службе администрации города предоставили афишу мероприятий на 12 июня.Парк культуры и отдыха «Добросельский» подготовил для жителей и гостей города тематическую программу «Наш дом — Россия». В 12:00 ее откроют творческие коллективы Дворца детского и юношеского творчества.Затем гости и жители Владимира смогут принять участие в тематической акции «Народная мозаика», где каждый желающий раскрасит фрагмент мозаики яркими красками. По словам организаторов, после этого будет собрана общая картина, отражающая культурные ценности и природные богатства нашей любимой страны.Продолжением праздничной программы станут игра-викторина «Знатоки России» и спортивная эстафета для детей и взрослых «Кто, если не мы!» с конкурсами, призами и подарками.В завершении праздника пройдет конкурс рисунков на асфальте «Родина любимая моя».12 июня Центральный парк культуры и отдыха приглашает владимирцев и гостей региона на праздничную программу «Ты в сердце моем, Россия!».С 12:00 на фонтанной площади пройдет музыкальная программа с участием творческих коллективов города и области.В 13:30 гости парка смогут принять участие в патриотической акции «Сердце России». На сердечке, оформленном в цветах государственного флага России, каждый посетитель праздника сможет написать свое пожелание стране, разместить его на большом сердце, почувствовать себя частью великой державы.Также в парке будет работать выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел. Все желающие смогут посетить различные мастер-классы.Завершением программы станет конкурс рисунков на асфальте «Россия – Родина моя!», по итогам которого все гости получат подарочные сертификаты и сувениры.Кроме того, подарков для горожан станет кулинарный фестиваль «Вкусная Россия» от Владимирской ассоциации кулинаров.Фото: администрация Владимира; Fusion Brain, платформа для генерации изображений