Во Владимирской области выросла средняя стоимость полиса ОСАГО Средняя стоимость полиса ОСАГО во...

Во Владимирской области выросла средняя стоимость полиса ОСАГОСредняя стоимость полиса ОСАГО во Владимирской области в 2024 году выросла на 300 рублей. Сейчас страховка, в среднем, обходится автомобилисту региона в 7500 рублей.В Центробанке вместе с тем отмечают, что и число страховых случаев увеличилось. То есть аварий на дорогах стало больше. Владимирцы даже налегли на КАСКО. Причем полисы покупают и на новые, и на подержанные автомобили.Эксперты говорят: популярностью пользуются недорогие программы автострахования и короткие - "дачные" - полисы ОСАГО на один-три месяца. Для тех, кто пользуется машиной только летом.