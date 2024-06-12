Во Владимирской области задержится дождливая погода, а температура воздуха значительно...

Во Владимирской области задержится дождливая погода, а температура воздуха значительно понизитсяАктивный малоподвижный атмосферный фронт будет оказывать влияние на погоду во Владимирской области. В такой ситуации ожидаются сильные дожди и понижение температуры воздуха.В четверг, 13 июня 2024 года, отметка на столбике термометра днем едва достигнет +23°С, а уже к вечеру опустится до +16°С.Скорость северо-западного ветра составит 4м/с.Показатель влажности - 87%.В Гидрометцентре прогнозируют нормальное атмосферное давление - 745 мм ртутного столба.Погодный прогноз на 13 июня:На Руси верили: если утром туман по земле стелется, то грибов в лесах много будет; если росы много вечером, то на следующий день установится жаркая погода; если пауки появились и плетут паутину, то новый день будет солнечным и теплым.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений