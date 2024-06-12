Во Владимирскую область вернулись перелетные ласточки Жилкомплекс Береговушки под Владимиром...

Во Владимирскую область вернулись перелетные ласточкиЖилкомплекс "Береговушки" под Владимиром принял новоселов.Вконтакте появилось видео, как сотни птиц суетятся, обустраивая гнезда, точнее - норы, в высоком отвесном склоне. Обрывистый берег реки на стыке Клязьмы и Нерли в Боголюбове - одна из любимых летних резиденций береговых ласточек.Гнёзда в глубине проходов строят самцы. Часто - одинокие. Потом они встают на крыльцо и громко делают предложение первой встречной избраннице, приглашая ее пройти внутрь и завести потомство. Причем, отец, как правило, делит с матерью бремя высиживания, и уже через пару недель из норы показываются маленькие птенцы.