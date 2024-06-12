Во Владимирскую область вернулись перелетные ласточки
Жилкомплекс Береговушки под Владимиром...
Во Владимирскую область вернулись перелетные ласточки
Жилкомплекс "Береговушки" под Владимиром принял новоселов.
Вконтакте появилось видео, как сотни птиц суетятся, обустраивая гнезда, точнее - норы, в высоком отвесном склоне. Обрывистый берег реки на стыке Клязьмы и Нерли в Боголюбове - одна из любимых летних резиденций береговых ласточек.
Гнёзда в глубине проходов строят самцы. Часто - одинокие. Потом они встают на крыльцо и громко делают предложение первой встречной избраннице, приглашая ее пройти внутрь и завести потомство. Причем, отец, как правило, делит с матерью бремя высиживания, и уже через пару недель из норы показываются маленькие птенцы.