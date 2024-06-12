Убийство произошло 7 июня вечером. Обвиняемый поссорился с матерью из-за того, что она выкинула его личные вещи. Конфликт произошел на улице возле дома. В присутствии соседки сын схватил нож и

Убийство произошло 7 июня вечером. Обвиняемый поссорился с матерью из-за того, что она выкинула его личные вещи. Конфликт произошел на улице возле дома. В присутствии соседки сын схватил нож и ударил им мать. 63-летняя женщина быстро скончалась. После этого фигурант рассказал о случившемся другому соседу. Мужчина вызвал скорую и полицию. На злоумышленника возбудили уголовное дело