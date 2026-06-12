Экзамен прошел в начале июня.

Ученица 11-ого класса Лингвистической гимназии № 23 имени А. Г. Столетова во Владимире Мирослава Москвичева набрала 100 баллов на ЕГЭ по литературе. Экзамен прошел в начале июня.Мирослава Москвичева призналась, что готовилась к экзамену два года.«Я старалась равномерно распределять нагрузку и не перегружаться, не забывать отдыхать и уделять время близким. Я понимала свой уровень подготовки, видела, на какие результаты пишу пробники, поэтому точно была уверена в высоком балле экзамена. Но поверить в то, что получить 100 реально — сложно. Поэтому, конечно, была очень рада».Девушка планирует стать журналистом и поступить в Высшую школу экономики в Нижнем Новгороде.Классный руководитель Елизавета Кузнецова поделилась с «33Live.Ru» эмоциями.«Я, наверно, как и все классные руководители, всегда говорю, что мои дети самые лучшие, и радуюсь абсолютно любому их достижению. Но когда они показывают такие высоты, чувство гордости невероятно переполняет. Знания, усердие и трудолюбие, конечно, важные компоненты для успеха ребенка, но без поддержки нет чувства уверенности в себе. Поэтому верю в своих детей и не перестаю им об этом напоминать!»Учитель русского языка и литературы Людмила Подпорина отметила, что результат был вполне прогнозируемым. По ее словам, успех на экзамене по литературе зависит от двух вещей: солидной теоретической базы и умения ею пользоваться, а также способности сохранять самообладание в стрессовой ситуации — как и на любом другом экзамене.Напомним, что в этом году во Владимире стены родных школ покидают 1580 одиннадцатиклассников из 64 классов.