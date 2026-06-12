Проект первой в городе площадки для мотоспорта готов, но в бюджете средств на него пока не нашлось.

Старт строительства первого муниципального мотодрома в областной столице вновь переносится из-за финансового дефицита.Дискуссия о необходимости выделить специальную зону для мотодисциплин тянется не первый год. Предполагалось, что тренировочный комплекс разместят рядом с ТЦ «Тандем», чтобы убрать с улиц и спортсменов, и подростков на питбайках.В спортивных кругах отмечают, что проект забуксовал на фоне перестановок в администрации города. После прихода новой управленческой команды задача по созданию мотодрома временно утратила приоритетность. В мэрии тем временем уверяют, что отказываться от этих планов не собираются. На руках у заказчика уже имеется полный пакет проектно-сметной документации, однако главный вопрос — откуда взять деньги — остается открытым.Конкретные цифры чиновники не озвучивают. Инсайдеры же оценивают будущие расходы в сумму, исчисляемую десятками миллионов рублей, и предсказать, когда начнутся работы, сейчас не берется никто.Параллельно с этим дорожная полиция в очередной раз обратилась к семьям юных мотоциклистов с настоятельным требованием исключить выезд детей на проезжую часть.