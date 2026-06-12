Доставать погибшего из воды пришлось сотрудникам правоохранительных органов.

Череда несчастных случаев на водоемах Владимирской области продолжилась очередным смертельным происшествием 12 июня.Около половины первого дня оперативные службы получили информацию об обнаружении трупа неустановленного гражданина в необорудованной для отдыха зоне реки Судогды, о чем проинформировали в областном главке МЧС.Доставать погибшего из воды пришлось сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время специалисты пытаются выяснить все детали случившегося и установить точную причину смерти человека. От структуры МЧС России к проведению оперативных мероприятий привлекались один специалист и одна единица спецтехники.Данный инцидент увеличил число жертв на водных объектах региона с начала года до девяти человек, среди которых числятся двое несовершеннолетних. Представители спасательного ведомства вновь убедительно просят жителей выбирать для плавания исключительно подготовленные пляжи, не оставлять без присмотра детей и категорически отказаться от распития спиртного во время отдыха у воды.Всего на территории Владимирского края в текущем сезоне официально функционируют 37 одобренных рекреационных зон.