Певица откровенно ответила на вопросы о личной жизни. 39–летняя Анна Семенович сообщила, когда планирует стать матерью.

Певица откровенно ответила на вопросы о личной жизни. 39–летняяАнна Семенович сообщила, когда планирует стать матерью.Артистка сейчас в отпуске, звезда отдыхает в Израиле,поэтому смогла выделить часок для общения с поклонниками. Анна Семенович разрешилаподписчикам в Instagram задать ей несколько вопросов.Многие интересовались личной жизнью знаменитости. Певица недавала прямых ответов, но в целом сложилось впечатление,что сердце Анны свободно. Семенович сообщила, что ценит в мужчинах такиекачества, как смелость, силу, ум и чувство юмора."Конечно, любовь была, есть и будет. Особенно онапроявляется, когда я смотрюсь в зеркало", – пошутила артистка.Анна Семенович не стала отрицать, что хочет замуж, однако ееизбранником может стать только достойный мужчина. Артистка мечтает родитьвозлюбленному дочь. Будущий ребенок, по словам звезды, должен быть похож на нее.Следом звезда пояснила, когда именно заведет малыша. "Кактолько найду достойного папу для детей, так сразу", – заявила .Отметим, что вокалистка редко говорит о личной жизни.Известно, что пять лет назад звезда рассталась с гражданским мужем Иваном. АннаСеменович сообщала тогда, что они просто не сошлись характерами. Год спустяисполнительница закрутила роман с бизнесменом из Швейцарии, однако этиотношения ни к чему не привели. После в программе "Судьба человека" сообщила, что ее сердце вновь занято, однако имя избранника называтьотказалась.